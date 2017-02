Protest in rolstoel tegen verdwijnen CBR-locatie uit Terneuzen

TERNEUZEN - Hoezo is de rijtestlocatie in het Terneuzense Churchillhotel niet goed bereikbaar? Je kan er met een rolstoel prima in, wil Jos van Ginneken laten zien.

Het Terneuzense CDA-raadslid wil daarmee een argument van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om de rijtesten in Terneuzen te schrappen, weerleggen.

Protest

Het CBR wil de locatie in Terneuzen in juni sluiten. Zeeuws-Vlamingen moeten dan naar Goes. Dat leidde tot protesten. Ook Van Ginneken is fel tegenstander. Om te laten zien dat het Churchillhotel prima toegankelijk is, gaat hij er op vrijdag 24 februari om 12.00 uur in een rolstoel heen. Hij gaat er meteen aan een 'toegankelijkheidslunch', waarvoor ook partijen als ouderenorganisaties zijn uitgenodigd.

Gemeente

Het is overigens de vraag of het CBR nog te overtuigen is. In een brief aan de gemeente Sluis, die ook protesteerde, liet de organisatie afgelopen week nog weten bij het besluit te blijven. "Gezien het beperkt aantal rijtesten dat plaatsvindt in Terneuzen, kunnen we geen rekening met uw bezwaren houden", staat in een brief aan het Sluise college.