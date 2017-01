Proef met logeerhuis Zeeuwse Gronden in Hulster Bachlaan

HULST - De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, zorgorganisaties Zeeuwse Gronden en Emergis en zorgverzekeraar CZ hebben vergaande plannen voor een proefproject met een logeerhuis voor psychiatrische patiënten. Dat komt in de Bachlaan in Hulst, waar Zeeuwse Gronden een woongroep heeft.

Volgens directeur Jan van Blarikom van de instelling voor psychiatrische zorg is het plan nog niet in beton gegoten. “De gemeenten moeten nog op één lijn komen, wij moeten nog afspraken maken met Emergis en CZ.” Hij verwacht op korte termijn wel een positieve uitkomst. De proef zou dan in het voorjaar kunnen beginnen. Er komen maximaal vier bedden in het logeerhuis.

Structuur

Van Blarikom wil op voorhand eventuele onrust bij omwonenden wegnemen. “Er komen geen mensen die een gevaar voor zichzelf zijn, of zwaar drugsverslaafd zijn. Maar bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische aandoening die thuis een hele dag op bed liggen. In een logeerhuis krijgen ze wat meer structuur. Vaak komen patiënten er beter uit. Het gaat om kortlopende opname.” Overdag is er dagbesteding voor de cliënten geregeld, ’s nachts is er begeleiding van Zeeuwse Gronden. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. Voor mantelzorgers is het de gelegenheid even op adem te komen.

Het initiatief heeft te maken met het verdwijnen van de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) in Terneuzen, maar Van Blarikom benadrukt dat er géén psychiatrisch ziekenhuis in de Bachlaan komt. Hij spreekt van een ‘voor Nederland uniek project’, omdat er zoveel verschillende partijen aan meewerken. Want niet alleen cliënten van Zeeuwse Gronden, ook die van psychiatrische instelling Emergis kunnen een tijdje komen logeren.

Locatie

Patiënten uit de drie gemeenten kunnen er terecht. Terneuzen lijkt dan een logischer keuze, omdat het centraler ligt. “In Hulst hebben we de benodigde voorzieningen, want daar hebben we een woongroep. Een logeerhuis in Terneuzen zou duurder zijn.” Als de proef doorgaat, zullen de partijen onderzoeken of er veel gebruik van wordt gemaakt en door wie. CZ heeft toegezegd een bijdrage te leveren mocht de proef een succes blijken, aldus Van Blarikom. “In dat geval is het logeerhuis interessant voor de hele provincie. Want ook in Vlissingen is de PAAZ weg.” Wethouder Frank van Driessche van Hulst vindt het een prima plan. “Het voorkomt klinische opnames voor cliënten. Of dat ze naar 'Kloetinge' moeten, zoals dat in de volksmond heet. Dit brengt ook minder kosten met zich mee.”

Omwonenden zullen binnenkort, zodra alles in kannen en kruiken is, uitgebreid geïnformeerd worden.