Populaire Hulst by Lightrun zit aan zijn limiet

HULST - Duizend wandelaars en hardlopers verlichten vrijdag stad Hulst met mijnwerkerslampjes, tijdens de derde editie van de Hulst by Lightrun.

Organisatoren Tonny Verwer en Ingrid IJsebaert zorgen dit jaar ook nog eens voor extra verlichting. Langs de Van der Maelstedeweg komt een lichtslang van vierhonderd meter. De molenaar zet zijn molen open, er is een diskjockey en er treedt een dweilband op in het park. De organisatie moet ook nadenken over de wegwerken in Hulst. "We passen onze route aan, want de Zoutestraat ligt open. Ook naar het laatste stukje aan de Graauwse Poort moeten we nog even kijken. Het moet wel veilig blijven", legt IJsebaert uit.

Domburg

Verwer bedacht de loop drie jaar geleden. "Ik was op vakantie in Domburg en deed mee aan de eerste editie van de Electric Run in Zoutelande. Overal waren lichtpunten, echt fantastisch. Mijn zus Emmy zei dat het leuk zou zijn als we zoiets ook in Hulst hadden." En zo geschiedde. Inmiddels is de Hulst by Lightrun zo populair dat de organisatie een limiet moet stellen op het aantal deelnemers, maximaal 1.000, en met voorinschrijvingen werkt.

Levendige handel

Er is ook een levendige handel gaande op Facebook. IJsebaert: "De eerst editie trok al 700 man. Daar waren we niet op voorbereid." Een tekort aan lampjes en startnummers was het resultaat. Volgens Verwer is duizend deelnemers echt het maximum. "Anders is het niet meer te behappen. We hebben ook geen kleedkamers. De mensen kunnen gebruikmaken van de hal van het gemeentehuis, maar die is zo vol. Het is niet ons doel om uit te breiden.

Gezellig en laagdrempelig

Het belangrijkste is dat het gezellig en laagdrempelig blijft." Gezellig is de run zeker: na afloop blijven zowel deelnemers als toeschouwers hangen op de Grote Markt. Waarin zit het succes? IJsebaert: "De lampjes spreken echt aan. Bovendien hebben we een prachtig parkoers en het laagdrempelige is voor veel mensen motiverend. Het feit dat we 'gewoon' blijven, is onze kracht."

De Hulst by Lightrun gaat vrijdag om 19.30 uur van start op de Grote Markt.