Polman heeft vertrouwen in bestuur veiligheidsregio

MIDDELBURG - Commissaris van de koning Han Polman heeft er vertrouwen in dat het huidige bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland orde op zaken kan stellen. Dat zegt hij in reactie op het maandag gepubliceerde rapport van onderzoeksbureau Twynstra Gudde, waarin wordt geconstateerd dat de organisatie op vele fronten gebrekkig functioneert en dat de cultuur binnen de VRZ zeer te wensen overlaat.

"Er is geen andere weg, dit bestuur moet het doen en doet het ook", aldus Polman. "Als toezichthouder heb ik geen reden daar nu op in te grijpen."

Slagkracht

Als rijksheer moet Polman erop toezien dat de veiligheid in Zeeland niet in het geding komt, bijvoorbeeld door de bestuurlijke en organisatorische perikelen bij de VRZ. Hij heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid gevraagd dat te onderzoeken. "De conclusie is dat de slagkracht van de Veiligheidsregio niet in het geding is. Er worden branden geblust, mensen worden geholpen, er is geen reden voor nadere maatregelen."

Persoonlijk vindt Polman de manier waarop de veiligheidsregio's zijn georganiseerd niet ideaal. "Er moet uitvoering worden gegeven aan taken die door het Rijk zijn opgelegd. Je kunt je afvragen of het verstandig is dat in een gemeenschappelijke regeling te doen. Het principe wie betaalt bepaalt is in de veiligheidsregio's niet in alle opzichten aanwezig. Die discussie is gevoerd toen de Wet op de veiligheidsregio's werd ingevoerd. Nu hebben we die wet en moeten we ons daaraan houden."