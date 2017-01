Opnieuw ongelukken door gladheid

VLISSINGEN - Gladheid heeft het verkeer op dinsdagochtend parten gespeeld. Op verschillende plaatsen in Zeeland zijn auto's van de weg gegleden en heeft dat geleid tot schade.

In Koewacht ramde een auto een lantaarnpaal en in Hansweert gleed een voertuig de sloot in. Bij het laatste ongeluk vielen ook gewonden, meldt de politie op Facebook. Over de aard van de verwondingen is nog niks bekend. In Vogelwaarde en Absdale raakten ook auto's van de weg. De politie gebruikt social media om verkeersdeelnemers te waarschuwen. 'Het is glad op de weg, afgelopen uur meerdere meldingen van auto's welke in de slip geraakt waren. Rijd voorzichtig!', schrijft het team Oosterscheldebekken.

Op de A58 vonden meerdere aanrijdingen plaats. Dat leidde tot korte files, onder meer bij Heinkenszand, zo meldde @Vid op Twitter.

In grote delen van het land was code geel afgegeven vanwege de gladheid. Maandagochtend was het het ook al raak.