OOSTBURG - Oostburg krijgt weer een stadsraad. Maar liefst acht inwoners reageerden op een oproep van de gemeente Sluis om zich in te zetten voor het stadje.

Tijdens het kernbezoek van B en W aan de stad, afgelopen dinsdag, konden mensen zich melden voor een commissie die op zoek zou gaan naar bestuursleden. Het vorige bestuur stopte er vorig jaar mee. In de tussentijd was er wel een interim-bestuur actief. De commissie bleek uiteindelijk niet eens nodig te zijn. "Op voorhand hadden zich al twee mensen gemeld die deel uit willen maken van het stadsraadsbestuur en op de avond zelf stond er zelfs een rijtje met met zes mensen die zich wilden melden", zegt een woordvoerster van de gemeente Sluis. Over twee weken komt de groep samen, dan wordt gekeken hoe de functies verdeeld worden.

Na het succes in Oostburg, hopen B en W dat ook Sluis ook weer een stadsraad krijgt. Sluis moet het sinds eind 2015 zonder stadsraad stellen. Het kernbezoek aan de stad op dinsdag 31 januari wordt aangegrepen om leden te werven. Locatie van die bijeenkomst is mfc De Keure en aanvang is 20.00 uur.