Ook proef met voorschoolse opvang in Hulst en Sint Jansteen

HULST Basisscholen in Hulst en Sint Jansteen krijgen nog voor de zomer een proef met voorschoolse opvang. Het project met de zogenoemde startgroepen loopt al in Heikant, Clinge, Nieuw Namen, Koewacht en Sas van Gent. Peuters kunnen daar al vanaf 2 jaar naar school. De proef is in het leven geroepen om de weglek naar België te voorkomen. Daar mogen kinderen vanaf 2,5 jaar naar school.

Van de vijf dagen dat hun kinderen op de voorschoolse opvang zitten, hoeven ouders er slechts twee te betalen. Voorwaarde is wel dat de kinderen daadwerkelijk in het dorp wonen. In Hulst en Sint Jansteen zal een andere regel gelden. Voor de twee dagdelen dat ouders hun kroost naar de voorschoolse opvang op de Willibrordusschool, Moerschans, Nobelhorst of de Wereldboom in Hulst of Inghelosenberghe in Sint Jansteen brengen, krijgen ze een dagdeel gratis. “Het is niet alleen een financieel voordeel voor de ouders. Kinderen kunnen al eerder integreren in de scholen", zegt Rianne Vons, directrice van stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Het probleem met kinderen die in België op school zitten, is ook in Hulst en Sint Jansteen groot, blijkt uit cijfers uit 2015. In de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar gaat 6 procent van de Hulster kinderen over de grens naar school. In Sint Jansteen is dat al 9 procent. Dat staat in schril contrast met Clinge (een kwart) en Nieuw Namen (35 procent).

De proef met voorschoolse opvang is vrijdag met veel bewondering ontvangen door een delegatie (kandidaat-) Kamerleden die in Hulst samenkwamen voor een debat over het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. De Kamerleden Joyce Vermue (PvdA) en VVD’er André Bosman en de kandidaten Niels van den Berge (GroenLinks), Jos van Ginneken (CDA) en SP’er Henk van Gerven vonden allemaal dat er een structurele oplossing voor het onderwijs in de regio moet komen. De proef wordt namelijk betaald met fusiegelden. Dat geld is beschikbaar tot uiterlijk het schooljaar 2020-2021.