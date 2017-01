Nieuwe burgemeester Sluis wil 'met frisse blik' rondkijken

SLUIS - Overleg met ondernemers en met de provincie Zeeland moet leiden tot ‘een frisse blik in bepaalde dossiers’. Dat zei de nieuwe burgemeester van de gemeente Sluis, Peter Cammaert, woensdagavond tijdens zijn installatie.

Cammaert, die 66 jaar geleden werd geboren in Hulst, is aangewezen als waarnemer, na het vertrek van Annemiek Jetten naar Vlaardingen. Hij blijft ongeveer een halfjaar. In die periode wordt gezocht naar een nieuwe, ‘vaste’ burgemeester. Cammaert verwees in zijn - zeer ontspannen uitgesproken - eerste toespraak naar ‘spanningen’ die de afgelopen periode in bestuurlijk Sluis ontstonden. Hij wees op de problemen die ondernemers in Sluis ervaren met regelgeving, en op de relatie tussen het gemeentebestuur en de provincie. Die is momenteel, onder meer doordat Sluis weigert om extra geld op te hoesten voor Waterdunen, niet op z’n best.

Consequent

Omgaan met die spanningen is echter ‘helemaal niet zo moeilijk’, meent Cammaert. “Ga in overleg, proef elkaars nieren, en als je er dan uit bent moet je consequent beleid uitvoeren en handhaven.” Hij zei wat dat betreft ‘bepaalde dossiers met een frisse blik opnieuw te willen bekijken’. “Zo wil ik op korte termijn in overleg met ondernemers in onze gemeente. En onze relatie met de provincie verdient dezelfde aandacht’.