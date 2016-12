article

BIERVLIET - Voor het eerst sinds jaren komt er nieuwbouw in Biervliet, aan de Braakmanlaan/Gentsestraat. Landbouwmechanisatiebedrijf Vervaet had er jarenlang een werkplaats. Die is inmiddels afgebroken. Zes vrije kavels komen er voor evenveel woningen. Om het project te kunnen realiseren is een wijziging van het gemeentelijk bestemmingsplan nodig. Dit loopt.

Nieuwbouw in Biervliet

