article

1.6819806

TERNEUZEN - Bij een arbeidsongeluk in een flatgebouw aan de Stuvesande in Terneuzen is maandagochtend een persoon gewond geraakt.

Monteur krijgt stroomstoot in Terneuzen

TERNEUZEN - Bij een arbeidsongeluk in een flatgebouw aan de Stuvesande in Terneuzen is maandagochtend een persoon gewond geraakt.

http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/monteur-krijgt-stroomstoot-in-terneuzen-1.6819806

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6020519.1464180188!image/image-6020519.jpg

112

Zeeuws-Vlaanderen