article

1.6826421

SLUIS - De Middenstands Vereniging Sluis houdt zich neutraal in de discussie over de aanleg van een brug over de Kaai in Sluis. Dat zegt voorzitter Sancho Jansen. "Er zijn voor- en tegenstanders, het is een politiek besluit. Daar kunnen we ons beter niet in mengen."

Middenstandsvereniging in Sluis heeft geen standpunt over Kaaibrug

SLUIS - De Middenstands Vereniging Sluis houdt zich neutraal in de discussie over de aanleg van een brug over de Kaai in Sluis. Dat zegt voorzitter Sancho Jansen. "Er zijn voor- en tegenstanders, het is een politiek besluit. Daar kunnen we ons beter niet in mengen."

http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/middenstandsvereniging-in-sluis-heeft-geen-standpunt-over-kaaibrug-1.6826421

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.5426075.1447160516!image/image-5426075.JPG

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen