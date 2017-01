article

1.6845640

HULST - Een vechtpartij is zaterdag rond 4.00 uur ontstaan in Café Entrez aan de Cornelis de Vosplein in Hulst. De ambulance heeft een slachtoffer naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht.

Massale vechtpartij café in Hulst

HULST - Een vechtpartij is zaterdag rond 4.00 uur ontstaan in Café Entrez aan de Cornelis de Vosplein in Hulst. De ambulance heeft een slachtoffer naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht.

http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/massale-vechtpartij-caf%C3%A9-in-hulst-1.6845640

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4339167.1398857485!image/image-4339167.jpg

Hulst,Ambulance,Geweldpleging,Ordeverstoring,112

Zeeuws-Vlaanderen