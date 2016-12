Krabbendijkenaar: Ze doen alsof we hier allemaal terroristen zijn

KRABBENDIJKE - Het is opvallend rustig op het kruispunt in Krabbendijke waar normaal gesproken de rotjes rond je oren vliegen. Onder toeziend oog van zo'n tien politieagenten hangen een paar groepjes jongeren rond op de kruising Dorpsstraat/Noordweg/Frisostraat.

Bij de ingang van supermarkt Jumbo zijn de maatregelen waarmee Reimerswaal de uitwassen tijdens de jaarwisseling een halt toe wil roepen, hét gesprek van de dag. "Moet je dat nu zien", roept een vrouw die haar boodschappenwagen richting de auto duwt. Ze knikt in de richting van de agenten. "Ze doen alsof we hier allemaal terroristen zijn." Zodra ze de pers ziet, maakt ze zich snel uit de voeten. Ze wil niet praten, roept ze van een afstandje. "Het is één en al sensatie hier."

De jongeren staan op een afstandje toe te kijken en morren dat de aanwezigheid van de politie de sfeer van 'hun' nieuwjaarsfeest verpest. Praten doen ze liever niet, althans, niet met de media. Ze knikken nee, lopen weg of bedenken zich plotseling dat ze naar de supermarkt moeten om 'wat te knagen te scoren' voor de avond.

De politie is zaterdag aanwezig om te zorgen voor een rustige jaarwisseling in het dorp. In voorgaande jaren was de kruising van de Dorpsstraat en Noordweg berucht voor zijn vele vuurwerkbommen, scheurende brommers en brandende auto's. Volgens politiecommandant Axel Lukassen valt die spanning erg mee. "Sommige jongeren komen een praatje houden en willen in de politieauto zitten. Ik weet niet hoe het later zal gaan, maar tot nu toe is de sfeer juist erg gemoedelijk."

Dorpsgenoot Christien ('alleen voornaam is genoeg hoor') wil best haar zegje doen. "Het is saai. Dit is toch geen oud en nieuw zo", zegt ze verontwaardigd. "Ik vind de maatregelen belachelijk. Het is allemaal weggegooid geld. Laat die jongeren één keer in het jaar hun gang gaan. Natuurlijk moeten ze rekening houden met normen en waarden, maar op deze manier is er niks meer aan."

Christien krijgt bijval van een aantal inwoners dat bij haar is komen staan. Wat een goede middenweg zou zijn voor Krabbendijke, vinden de volwassenen een lastige vraag. Aan de ene kant kunnen zij zich voorstellen dat de gemeente vindt dat er iets moet gebeuren. "Het liep soms wel de spuigaten uit", geeft 'Jacco' toe.

Aan de andere kant maakten de jongeren van oudejaarsdag wel echt een feestje. "Over de oude situatie werd gemopperd, maar nu er niets meer gebeurt, vinden we er met zijn allen ook niets aan", zegt Christien.

Ze is blij dat het vreugdevuur uiteindelijk - en onder voorwaarden - is toegestaan. "Anders hadden ze de ME wel kunnen inschakelen denk ik." Christien stapt op haar fiets en Jacco pakt een boodschappentas vanonder zijn arm. "Met al dat blauw op straat kan ik nu wel veilig boodschappen doen", zegt hij met een knipoog.