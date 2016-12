Kerstkwartet voor geboortecentrum ZorgSaam

TERNEUZEN - Kerstmis 2016 blijkt voor Geboortecentrum ZorgSaam in Terneuzen tot nu toe erg vruchtbaar; alleen al op eerste kerstdag zijn vier gezonde meisjes geboren.

''Zo'n heel groot centrum zijn we niet, dus vier geboorten op één dag is best bijzonder, zeker nu het alle vier meisjes zijn'', zegt een medewerkster van het geboortecentrum maandagochtend. ''En er is nu ook alweer iemand binnen, dus vandaag wordt er zeker nog een kindje geboren. We gaan vandaag voor vier jongens, haha.''

Het eerste meisje werd op 25 december om 4.18 uur geboren. Alle vier de meisjes zijn gezond en mogen waarschijnlijk vandaag met hun ouders naar huis. ''Mijn collega's zijn heel fanatiek geweest, ze hebben gisteren kerstmutsjes gebreid voor alle kinderen.''

Het geboortecentrum meldt de geboorte van de vier kerstkinderen zelf op zijn Facebook-pagina.