Kamperen tussen de kiwi's in het Graauwse voedselbos

GRAAUW - Aan de Dwarsstraat in Graauw beginnen biologische boer Emiel van de Vijver en zijn vrouw Sonja dit jaar een zogenoemd voedselbos; een duurzame manier voor het verbouwen van groenten, fruit en noten. En kampeerders in hun safaritent zitten er met hun neus bovenop.

Emiel (50) en Sonja (48) bestieren nu tien jaar biologisch akkerbouwbedrijf De Zeeuwse Akker. Met zijn vijftigste verjaardag in zicht, vond Van de Vijver dat hij voor een keus stond: op de huidige manier verdergaan als bioboer, óf iets anders gaan doen. Hij koos ervoor zijn droom te verwezenlijken, het beginnen van een voedselbos. De opzet is uniek voor Zeeland.

Meerjarige planten

Het verschil tussen (biologische) akkerbouw en de voedselbosmethode is dat op een akker vaak eenjarige planten staan en in een voedselbos juist meerjarige planten. Van de Vijver: ,,Bij reguliere akkerbouw starten ze elk jaar weer met kale akker. Het kost echter erg veel brandstof, en dus CO2, om telkens weer met die 'schone lei' te beginnen. In een voedselbos werk je met vaste planten en kijk je seizoen na seizoen welke natuurlijke processen je kunt benutten voor nieuwe productie. Oud hout is bijvoorbeeld erg geschikt om kiwi's langs te leiden."

Honderd soorten

Het voedselbos komt naast De Zeeuwse Akker. Van de Vijver kreeg de unieke gelegenheid het boerderijtje van de buren te kopen. Gestart wordt met 1,5 hectare en het is de bedoeling dat er ruim honderd soorten verbouwd gaan worden. Van de Vijver: ,,Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld kruisbes, zuring, paddenstoelen, appels, peren, walnoot en hazelnoot." In het bos zullen ook dieren worden gehouden. Ook (eco)toeristen zijn er welkom. Midden in het voedselbos kunnen ze kamperen in vier safaritenten. De schuur op het erf naast De Zeeuwse Akker wordt verbouwd tot ruimte waar de kampeergasten kunnen koken en douchen. Daarnaast gaan in de schuur ook kookworkshops gegeven worden, waarbij gekookt wordt met producten uit het voedselbos.

Lezing

De gemeente Hulst ziet de uitbreiding van De Zeeuwse Akker met het voedselbos en de eco-toeristische activiteiten als een mooie aanvulling op het recreatieve aanbod. Voor geïnteresseerden wordt zaterdag 28 januari bij De Zeeuwse Akker (Dwarsstraat 9) een lezing gehouden over het voedselbos. De toegang is gratis, de lezing begint om 14.00 uur. Aanmelden via info@jwlp.nl.