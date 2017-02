Justitie wil Terneuzenaar jaar langer in tbs houden

MIDDELBURG - Het Openbaar Ministerie in Middelburg heeft vrijdag - mede op advies van deskundigen - de rechtbank verzocht de tbs met dwangverpleging, waartoe de 30-jarige Terneuzenaar S. B. in 2005 werd veroordeeld met één jaar te verlengen.

In dat jaar kan worden bekeken of hij kan worden overgeplaatst naar de open afdeling van de inrichting waarin hij verblijft. Ook kan dan worden gewerkt aan zijn resocialisatie. Wanneer B. naar de open afdeling verhuist is niet duidelijk, want er is een wachtlijst en de wachttijd is onbekend.

B. kreeg destijds naast de tbs een celstraf van drie jaar opgelegd omdat hij samen met de 41-jarige R. D. uit Terneuzen de toen 47-jarige Peter de Blok begin december 2004 in diens woning in Reuzenhoek op gruwelijke wijze om het leven had gebracht.

Stofzuiger

Na een avondje stappen en de aankoop van drank en drugs gingen de twee naar de woning van De Blok. Zonder enige aanleiding begonnen ze De Blok te mishandelen door onder meer een stofzuiger en een tv-toestel op zijn hoofd te smijten. B. besloot een einde aan het lijden van de toen al bijna stervende De Blok te maken door in diens nek te zagen. Kort daarna overleed Blok aan een schedelbasisfractuur, verschillende botbreuken, ernstige weefselbeschadigingen, een geperforeerde long en hersenbeschadiging.

R. D. kreeg destijds zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij loopt al geruime tijd weer als vrij man rond.

Uitspraak op vrijdag 3 maart