Jan Princen gemeentesecretaris Terneuzen

TERNEUZEN - Jan Princen (58) volgt per 1 juli François Lauret op als hoogste ambtenaar (gemeentesecretaris) bij de gemeente Terneuzen.

Lauret gaat met pensioen. Hij was sinds 2003 gemeentesecretaris. Zijn opvolger is een oudgediende in gemeenteland. Princen werkte voordat hij in dienst kwam bij de gemeente Terneuzen, bij de gemeente Sas van Gent die in 2003 in Terneuzen opging. Hij is momenteel adjunct-secretaris en directeur organisatie.