Isabel door naar finale van The Voice of Holland

MIDDELBURG - Isabel Provoost (17) uit Middelburg heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de finale van het televisieprogramma The Voice of Holland.

De coaches, Ali B, Sanne Hans, Guus Meeuwis en Waylon, hadden voor het eerst geen enkel aandeel in de uitslag. De kijker bepaalde wie er doorging naar de finale door te stemmen. De twee deelnemers die van de zes overgebleven kandidaten de minste stemmen ontvingen vielen af. Dat waren Leon en Dwight.

Isabel zong eerst het nummer Hurt van Christina Aguilera. Ali B vond dat Isabel al voor ze begint met zingen van het podium afspat. Ze heeft volgens hem enorm veel uitstraling voor een meisje van zeventien. En ook haar gevoel legt ze erin. "Je brengt het liedje gewoon over, complimenten van mij", besluit hij.

Stotteren

Volgens haar coach Sanne Hans heeft ze de perfecte balans tussen emotie, het nummer, de zang en gaat ze ook weer niet over de top. Volgens haar coach heeft Isabel het complete plaatje. Tijdens haar betoog over Isabel stottert Hans. Een kind in het publiek moest daar om giechelen. "Jij en je hele familie stemt straks op haar hè, je hebt straf", sprak Hans de jonge toeschouwer streng toe.

In eerste instantie belandde Isabel in de safe zone. Toen de stemmen de tweede keer werden getoond kwam Isabel echter in de danger zone terecht. Vlak daarna werden de lijnen gesloten en kon er niet meer gestemd worden. Isabel bleef over met Leon, maar mocht toch door.

Daarna was het tijd voor het tweede optreden en zette Isabel nog een keer alles op alles terwijl ze Set fire to the rain van Adele zong. "Je bent gewoon puur. En ik hoop dat de mensen je gaan omarmen", is de eerste reactie van Sanne Hans. "Je komt er met alleen maar zang en jezelf zijn. Dit is het, dit hebben we nodig en je moet door", aldus de trotse coach.

Bij de eerste tussenstand was Isabel weer terug in de safe zone te vinden. Pleun, Thijs, Isabel en Vinchenzo kregen een startbewijs voor de finale van The Voice of Holland.