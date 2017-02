'Isabel behoort vocaal gezien tot de besten van Nederland'

VLISSINGEN - Isabel is sinds haar deelname aan The Voice Kids gegroeid en heeft het zeker in zich om de nieuwe Voice of Holland te worden, zegt Nick Schilder. De Volendamse zanger kent Isabel persoonlijk; twee keer mocht de Zeeuwse een gastoptreden geven bij een live concert van Nick & Simon.

'Isabels kracht is misschien ook wel haar zwakte. Ze is soms overgeconcentreerd en -gefocust op haar prestaties. Iets wat ik grappig genoeg wel herken', zegt Schilder. 'Het zou goed zijn als ze iets meer laidback is op het podium en vertrouwt op haar kunnen. Ze behoort vocaal gezien namelijk bij de beste zangeressen die we hebben in Nederland.'

Volgens coach Sanne Hans wacht het publiek vrijdagavond een verrassing en kan het zomaar zijn dat Isabel er met de winst vandoor gaat.

Isabel, die vrijdagavond om 20.30 uur begint aan de finale van the Voice of Holland, presenteerde deze week haar nieuwe single Nothing. Ze was live te horen op radiozender 538. The Voice of Holland is vrijdagavond te zien op RTL 4.