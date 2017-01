Is Zeeland klaar om Ibiza te zijn?

OUDDORP - Een eco-resort zoals projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg wil bouwen aan de Brouwersdam, zette hij vorig jaar al neer aan de andere kant van het Grevelingenmeer. Net als Brouwerseiland viel Punt West destijds niet bij iedereen in goede aarde.

Als Port Zélande niet was gebouwd, had je vanaf Punt West zo Brouwerseiland kunnen zien liggen. Zwaaien vanuit de ene strandvilla naar de andere. Proosten over de Grevelingen.

Je hoeft het resort niet eens op te rijden om te concluderen dat Punt West wel even wat anders is dan de parken die Zeeland gewend is. Al vanaf de Brouwersdam zie je tussen de duinen de groen beklede houten lessenaarsdaken. Ter plekke blijken die niet omringd door slagbomen, maar door welkomstborden met sfeerverlichting.

Nagenoeg leeg

De oude tramrails leiden bezoekers naar de parkeerplaats die nagenoeg leeg is. Alleen de auto's van een wandelaar die haar hondje in de kofferbak laat springen en van twee carpoolende personeelsleden, staan er. En de Jaguar van Matthijs Zeelenberg.

Zeelenberg is niet alleen de architect van Punt West, maar ook de ontwikkelaar. Zo wil hij dat ook met Brouwerseiland doen, en zo deed hij dat met meer dan veertigduizend vakantiewoningen. Sinds zijn doorbraak met Port Zélande, precies op de grens van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, over de hele wereld. Tot China toe.

De luxe die hij overzees zag, miste Zeelenberg thuis in het zuidwesten van Nederland. De Brouwersdam bood mogelijkheden. Hij zag een oude werkhaven bij Scharendijke en een verpauperd strand bij Ouddorp. Al keek niet iedereen er zo tegenaan. De Ouddorpers kwamen in opstand tegen het afpakken van het plekje waar zij al generaties lang ontspannen, de surfers schreeuwen moord en brand over hun unieke surfstek bij de Middelplaat. Punt West is er uiteindelijk toch gekomen, over Brouwerseiland beslist de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in april.

Strand

,,Strand... ", zucht Henk van Antwerpen, terwijl hij whiskeyglazen vult met water. ,,Hier was geen strand. Ja, een stukje terug was strand. Dat is nog steeds strand. De mensen die daar kwamen, die komen er nog. Ik kan ze zo uittekenen. En ik kan het weten, ik woon hier drie minuten vandaan."

De regelaar van Punt West, spreidt een plattegrond uit over tafel. De stranden links en rechts van het resort zijn nog gewoon toegankelijk, legt hij uit. Ook op het strand voor de villa's die rond een uitgegraven baai zijn gebouwd, mogen gewone stervelingen hun handdoekje nog neerleggen. ,,Alleen niet op het eilandje niet, nee. Tenzij ze de beachclub bezoeken."

Strandhuwelijk

De beachclub, dat is Werelds aan het Strand. Een restaurant zoals je dat niet vaak ziet aan de kust. Met kolossale koperkleurige biertanks aan het plafond, trendy boomstamtafels en leren loungebanken. Een Moët & Chandon-koeler doet dienst als pennenbak. Wie er aanmeert, kan zich naar de club laten varen en neervleien op beige leren bedjes met standaard wijnkoeler. Met niet zelden zicht op een strandhuwelijk; in het seizoen wordt het houten trouwprieel om de drie dagen gebruikt. Met witte ballonnen, witte stoeltjes in het zand en een witte katheder. Ibiza aan de Grevelingen, zoals Zeelenberg het graag zegt.

Maar dat is 's zomers. Van de 175 zitplaatsen binnen en 200 buiten zijn er op deze druilerige donderdagochtend maar zes bezet. Al was dat de laatste weken wel even anders, toen er een ijsbaan op het terras stond. Met sneeuwmachine en schmink. Alles gratis, tweeënhalve week lang. ,,We merken dat de mensen denken dat het restaurant louter bedoeld is voor de happy few die er een huis kopen, of huren. En dat zijn er 's winters niet zo veel. De grote drukte begint pas weer in maart. Dat is in andere parken echt niet anders hoor. Met kerst liep er zo'n mannetje stiekem rond te kijken. Ik zag 'm al, met z'n hondje. Paar uur later stond er weer een verhaal op Facebook, dat Punt West uitgestorven is bla-bla-bla. Pure jaloezie."

Zo open als Van Antwerpen is, zo gesloten zijn ze op Ouddorp zelf. Of ze nou voor of tegen Punt West zijn, bijna niemand durft met zijn naam in de krant. Een bewoner legt uit waarom. ,,Een kennis van mij heeft op een inloopavond een keer gezegd dat hij het een mooi plan vond. Gelijk zeiden ze: ik kom bij jou nooit meer om aardappelen!"