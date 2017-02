article

1.6895005

HULST - Hier en daar moet er nog een schoonmaakdoekje over, het terrein wacht op asfalt en het logo aan de gevel ontbreekt nog. "We zijn in de afrondende fase", noemt eigenaar Stefan de Vetter het. Zijn nieuwe evenementenhal moet in april klaar zijn, maar zaterdag wordt er alvast proefgedraaid. Wèrmbloazen is het eerste feest in Spoor 011.

Trein evenementenhal Spoor 011 in Hulst vertrekt zaterdag

HULST - Hier en daar moet er nog een schoonmaakdoekje over, het terrein wacht op asfalt en het logo aan de gevel ontbreekt nog. "We zijn in de afrondende fase", noemt eigenaar Stefan de Vetter het. Zijn nieuwe evenementenhal moet in april klaar zijn, maar zaterdag wordt er alvast proefgedraaid. Wèrmbloazen is het eerste feest in Spoor 011.

http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/hulst/trein-evenementenhal-spoor-011-in-hulst-vertrekt-zaterdag-1.6895005

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6895006.1486739962!image/image-6895006.jpg

dnr,Zeeuws-Vlaanderen

Hulst