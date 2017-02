Belgische Raad van State draait kippenstal op grens Heikant de nek om

HEIKANT - Tegenstanders van de komst van een nieuwe kippenstal bij Heikant kunnen opgelucht ademhalen.

De Belgische Raad van State heeft de natuurvergunning voor de stal voor 19.000 kippen vernietigd. Die zou op een steenworp van het grensdorp komen. De bouw lijkt definitief van de baan. De zaak sleept zich al jaren voort. Kippenhouder Peter D'hollander wilde zijn stal in Heikant uitbreiden, maar de gemeente Hulst stak daar na veel vijven en zessen in 2014 een stokje voor. Toen uitbreiding op eigen terrein niet mocht, vatte de kippenhouder het plan op om even verderop in de Lekestraat in Stekene nieuwbouw te plegen.

Stank

Hulst, Stekene, omwonenden, natuurvereniging De Steltkluut en Het Zeeuwse Landschap waren fel tegen. Zij vreesden stankoverlast en verontreiniging door de uitstoot van stikstof. De provincie Oost-Vlaanderen verleende desondanks een vergunning, waarna tegenstanders naar de Raad van State stapten. Wethouder Jean-Paul Hageman is blij dat de natuurvergunning is vernietigd. ,,De stal zou haast tegen huizen in Heikant gebouwd worden. De Juliana- en Magdalenastraat zouden in de stank komen te zitten. Dat wilden we vermijden."