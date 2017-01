Huisarts: geweld in café Hulst was beestachtig

HULST - Huisarts Ferdinand Helmers uit Kloosterzande roept in een open brief aan horecavoorman Ben Picavet op tot het invoeren van een sluitingstijd voor cafés in Hulst. Dat doet hij naar aanleiding van de vechtpartij in café Entrez, in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 januari.

De huisarts behandelde na de vechtpartij twee jongens die, zo schrijft hij, gemolesteerd waren. Helmers spreekt over 'het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel' door een groep die het café binnenkwam en er op los sloeg. "Een patiënt heeft zo’n harde klap op zijn hoofd gehad met een fles, dat hij doorverwezen moest worden naar een neuroloog", licht hij zijn brief toe. "Gelukkig bleek uit de scan dat hij geen bloeding had. Hij is slachtoffer van vreselijk crimineel gedrag. Mensen die dit doen horen achter de tralies in de dierentuin thuis. Ze hebben bijna iemand de schedel in geslagen. Deze patiënt kon vorige week niet gaan werken."

Confrontatie

Er gaan verhalen dat de groep raddraaiers uit Terneuzen kwam en doelbewust de confrontatie zocht. Helmers kent de verhalen ook. "Als ik goed geïnformeerd ben. mogen ze in Terneuzen en Axel niet meer komen." Burgemeester Mulder kan er weinig over zeggen. "We hebben nog geen beeld van de groep. Ik wacht het politieonderzoek af. Waar de daders ook vandaan komen, dit willen we niet in Hulst." Mulder is bekend met het verhaal dat een slachtoffer met een fles op het hoofd is geslagen. "Het was een gezellige avond en opeens was het hommeles. Als we camerabeelden hadden, was dat makkelijker te bewijzen."

Sluitingsuur

Naar aanleiding van onder meer de vechtpartij dreigde Mulder vorige week een verplicht sluitingsuur op te leggen. Om 3.00 uur ’s nachts zouden dan alle kroegen tegelijkertijd dicht moeten. De huisarts uit Kloosterzande schaart zich alvast achter de burgemeester. "En zorg dan voor werkende camera’s. Hiermee maak je het moeilijker voor ongenood publiek."

Ben Picavet van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Oost-Zeeuws-Vlaanderen, vindt een sluitingsuur een slecht idee. Het straatlawaai zou er alleen maar mee toenemen. Het zou bovendien allesbehalve een garantie zijn dat vechtpartijen niet meer voorkomen. Net als KHN-voorzitter Picavet, vindt de burgemeester dat een goede samenwerking tussen de horeca en de gemeente noodzakelijk is. "We moeten het samen oplossen. Het moet weer gezellig worden in Hulst."