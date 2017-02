Honderd keer tonpraten in Den Dullaert Hulst

HULST - "Marlies, krop 't niet op he!" Marlies de Vliegere, ofwel Tiele Kokien hoort het vaak als ze door Hulst loopt. 'Krop het niet op' was haar gevleugelde uitspraak tijdens haar Buut van 2006. "En sindsdien zeg ik het elke Buut één keer." Het toont aan dat een goede grap lang kan blijven hangen. Die zijn er genoeg gemaakt door de jaren heen. Anders had stichting Hulster Buutreedners de honderdste voorstelling, zondag in Den Dullaert in Hulst, vast niet gehaald.

De eerste voorstelling in het gemeenschapscentrum was in 1990. Daarvoor was Tiffany's, in het huidige 's-Gravenhofgebouw, gastheer van het festival waarop vanuit een ton met humor een kijk op de wereld wordt gegeven. "Toen we daar weg gingen, besloten we een stichting te worden", weet Fiel, die in het dagelijks leven luistert naar de naam Evert Verwer.

Grappen

Sinds die eerste voorstelling is er wel een en ander veranderd. "Alleen al qua uitdossing", zegt Marlies. "De presentatie was in het begin redelijk zakelijk, dat is nu wel anders." Ook de grappen evolueren. "Het mag tegenwoordig harder. Vanwege internet zijn de mensen veel meer gewend. En de jongeren willen gechoqueerd worden", aldus 't Holle Vat, Bart Hollestelle. Daarom willen de tonpraters ook graag vers bloed in de stichting. "Een paar jonge honden zijn welkom. Jongeren hebben andere ideeën en dat houdt de rest ook scherp."

Vermaak

Ieder heeft tegenwoordig zijn eigen type. De grappen worden niet op elkaar afgestemd, maar "als ik een grap wil maken waarvan ik weet dat een ander die óók kan maken, overleg ik even", zegt Bart. Hij zorgde dit jaar voor de kaartverkoop. Met verve, want alle vijf de voorstellingen zijn uitverkocht. De Buut blijkt na 34 jaar nog altijd een monument in Hulst. De mensen komen voor het vermaak. Marlies weet: "Daarom moeten de grappen niet te moeilijk zijn. De mensen willen niet te veel nadenken."