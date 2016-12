article

CLINGE - In de 's Gravenstraat in Clinge is vrijdagavond een grote waterlekkage ontstaan. In eerste instantie was de verwachting dat het hele dorp het tot middernacht zonder water zou moeten doen, maar later werd bekend dat dit alleen gold voor een aantal adressen in de 's Gravenstraat.

Grote waterlekkage in Clinge, 's Gravenstraat staat droog

Zeeuws-Vlaanderen