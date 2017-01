article

VLISSINGEN - Het grootste jacht dat Amels ooit heeft gebouwd, Here comes the sun, is maandag rond elf uur de sluis van Vlissingen uitgevaren. Het jacht is in november al opgeleverd, maar de kersverse eigenaar heeft het schip vanmorgen laten ophalen door zijn personeel.

Grootste jacht van Amels ooit vaart uit (video)

