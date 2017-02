Grijs krijgt steeds meer de overhand in Zeeland

VLISSINGEN - In 2025 is één op de vier Zeeuwen ouder dan 65 jaar en dat loopt op naar één op de drie in 2040, voorspelt het CBS.

De ouderenzorg biedt de komende jaren dus meer kans op werk in Zeeland dan de kinderopvang. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal kinderen en jongeren af, voorspelt het CBS in zijn regionale bevolkingsprognose.

Nu al zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer 65-plussers dan 20-minners. De komende jaren zal dit in bijna alle gemeenten in Zeeland het geval zijn, zo is af te leiden uit de jongste voorspellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gemeenten Borsele, Kapelle, Middelburg, Reimerswaal, en Tholen tellen nu nog meer inwoners onder de twintig dan gepensioneerden. In 2025 is dat alleen nog maar in Reimerswaal en Tholen het geval.

De modellen van het CBS voorspellen dat de komende acht jaar het aantal inwoners onder de 20 jaar daalt van 82.500 (22 procent van de Zeeuwse bevolking) naar 77.300 (20 procent). Een daling van ruim vijfduizend jongeren dus. Het aantal 65-plussers stijgt met bijna twaalfduizend van van 85.700 (22 procent) naar 97.500 (26 procent). De jaren daarna loopt dat percentage nog verder op.

Het verschil tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van de provincie neemt af, als het gaat om ontgroening en vergrijzing. Sluis is en blijft overigens op kop staan in de ranglijst van meest vergrijsde Zeeuwse gemeenten. De gemeente Sluis heeft ook in 2025 met 31 procent (nu 27 procent) het grootste aandeel 65-plussers. Het aandeel jongeren onder de twintig blijft in Sluis rond de 18 procent.

Naast Sluis zijn ook Veere, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland gemeenten waar de vergrijzing de komende jaren sterk doorzet. Voor deze drie gemeenten komt het CBS uit op 29 procent 65-plussers in 2025.

Het beeld in de gemeente Reimerswaal is omgekeerd. Het grijze aandeel in de bevolking stijgt er iets, tot 19 procent, maar het percentage 20-minners blijft met ruim 27 procent onverminderd hoog ten opzichte van de rest van de provincie.