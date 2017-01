Golfslag brengt mensen samen door boeken

AARDENBURG - Lezen, ontmoeten en babbelen. Dat is in een notendop het doel van de Samenkamer van cultureel project Golfslag, die op maandag 6 februari in Aardenburg de deuren opent.

De Samenkamer moet bibliotheek en ontmoetingsruimte in één worden. Bezoekers kunnen er gratis een boek lezen of lenen. Ook zijn er kranten en tijdschriften die ter plekke gelezen kunnen worden. En het belangrijkste: mensen raken met elkaar aan de praat. Er is altijd een gastheer of -vrouw aanwezig en Golfslag hoopt dat mensen zich er thuis gaan voelen.

Ontmoeten

Golfslag, bestaande uit vier mensen die een link hebben met de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, houdt sinds een jaar lezingen met een levensbeschouwelijk karakter en muzikale activiteiten, waarbij het ook om verbinden en ontmoeten draait. Het initiatief wordt ondersteund door de Doopsgezinde Gemeente en Maatschappij van Welstand.

De Samenkamer is vanaf 6 februari elke maandag open van 14.00 tot 17.00 uur in Het Lam aan Weststraat 37. Wie boeken wil doneren, kan dat ook op maandag doen. De Samenkamer kan extra handjes gebruiken, aanmelden via info@golfslag.eu.