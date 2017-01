article

TERNEUZEN - De politie in Zeeuws-Vlaanderen heeft zaterdag een fiets in de bosjes bij het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen gevonden. De eenheid zoekt naar de rechtmatige eigenaar.

Gezocht: eigenaar van deze fiets

Zeeuws-Vlaanderen