Gewonde bij overval woning in Terneuzen

TERNEUZEN - Bij een woningoverval in Terneuzen is donderdagavond iemand gewond geraakt. De twee daders zijn voortvluchtig, ze zijn mogelijk gewapend.

Twee personen overvielen rond 21.00 uur een woning in de Koninginnelaan in Terneuzen, daarbij is iemand gewond geraakt.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht. De forensische opsporingsdienst heeft de plaats delict onderzocht. De Koninginnelaan is tot 23.15 uur afgesloten geweest.

De politie is op zoek naar de overvallers. Het signalement luidt: 20 tot 25 jaar oud, ongeveer 1.70 tot 1.75 meter lang. Eén van de twee heeft een baardje en kort haar.