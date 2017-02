Geen vervangende nieuwbouw voor gesloopte woningen in Lamswaarde



LAMSWAARDE - Voor de vier woningen die aan de Dreef in Lamswaarde gesloopt gaan worden, komt waarschijnlijk geen nieuwbouw in de plaats. Woningbouwplannen in de kernen dienen aan te sluiten bij de vraag. Als de vraag naar huizen uitblijft heeft het ontwikkelen van plannen geen zin. Dat schrijft het Hulster B en W aan René van den Kieboom van Groot Hontenisse.

Het raadslid klom in de pen na de aankondiging dat woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen de vier huizen volgend jaar wil slopen. Volgens Woongoed zijn de panden in slechte staat en is slopen goedkoper dan renoveren. Groot Hontenisse en de plaatselijke dorpsraad vrezen dat met name jongeren het dorp verlaten als er te veel gesloopt wordt, terwijl die het liefst in Lamswaarde blijven wonen. De taak van Woongoed rond sociale huurwoningen is wettelijk ingeperkt, schrijft het college. De huizen gaan naar huishoudens met een maximaal jaarinkomen van 35.739 euro. Binnen die doelgroep wonen minder mensen in Lamswaarde, aldus B en W.