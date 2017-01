Geen uitbreiding cameratoezicht Hulst

HULST - Het cameratoezicht in de binnenstad van Hulst wordt niet uitgebreid.

Een inwoner van het centrum deed onlangs bij burgemeester en wethouders het verzoek ook buiten het uitgaansgebied camera's op te hangen. Het college wil dit echter niet omdat het cameratoezicht twee maanden geleden ingevoerd is in relatie tot de horeca. De horeca zorgt voor toezicht in de cafés en op de terrassen en de gemeente zorgt voor het toezicht op de openbare weg en dan enkel in het uitgaansgebied waar het meest overlast wordt gemeld.

Die camera's hangen op drie plaatsen: Grote Markt, op de hoek van de Steenstraat en de Grote Markt, en bij de Houtmarkt. De Hulster gemeenteraad stemde in juni in met een voorstel van burgemeester Jan Frans Mulder voor de invoering van het toezicht. Mulder sprong daarmee in op de toenemende overlast (vechtpartijen, veel lawaai, vernielingen en drugsgebruik) in met name de vrijdag- en zaterdagnacht. Cafébazen zorgen, behalve voor camera's in hun zaak, ook voor intensief toezicht op hun terras en betere communicatie onderling over 'probleemgevallen'.