TERNEUZEN - Het archeologisch onderzoek dat in oktober was uitgevoerd op het sluizencomplex van Terneuzen heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor menselijke bewoning in de steentijd, tienduizenden jaren geleden.

Geen aanwijzing voor bewoners sluizencomplex Terneuzen tijdens steentijd

