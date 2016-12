Elodie testte het water voor de nieuwjaarsduik: 'Het is ijs- en ijskoud' (VIDEO)

VLISSINGEN - Om het nieuwe jaar fris te beginnen, rennen duizenden mensen zondag het water in tijdens de traditionele nieuwjaarsduiken op verschillende plaatsen in Zeeland. Verslaggeefster Elodie Kint nam de proef op de som en ondervond hoe koud het nu eigenlijk echt is.

Terwijl ik vrijdagmorgen het ijs van mijn voorruit sta te krabben, vraag ik mezelf af of ik wel goed snik ben. Ik moet er niet aan denken dat ik diezelfde dag het water in ga. Maar aan de andere kant, ik hou wel van een gekke actie op zijn tijd en bovendien doen zoveel Nederlanders dit ieder jaar. Daar probeer ik me maar aan vast te houden.

Moment suprème

Vlak voor het moment suprème verdwijnt het winterzonnetje achter de wolken en ontstaat er een enorme mistbank. Shit, dit weer had ik niet besteld! Maar er is geen weg terug, dus ik beland met mijn goed gedrag zoals afgesproken op het Badstrand van Vlissingen. Bijgestaan door Team Leedvermaak; fotograaf Lex de Meester, videostagiair Arian Nefs en collega Ellen Jobse, die klaarstaat met mijn handdoek als ik het water uit kom.

Zodra ik mijn sjaal afdoe, voel ik de ijzige wind in mijn huid snijden. Dat wordt er niet beter op als ik ook de rest van mijn kleren één voor één uittrek. Net zolang tot ik in een topje en shorts op het strand sta, klaar om de Westerschelde te betreden. Maar eerst nog even wat jumping jacks en ‘hakken billen’ om op te warmen - voor zover dat überhaupt mogelijk is met een gevoelstemperatuur van nul graden.

Dichte mist

''Zorg maar dat je instellingen goed zijn, want ik loop er in één keer in en kom er meteen terug uit”, druk ik fotograaf Lex de Meester nog op het hart. En ik meen het, want ik hou absoluut niet van kou en water. Laat staan een combinatie van die twee. Maar ik wil me ook niet laten kennen, dus: verstand op nul en gaan met die banaan.

Ik zet het op een drafje en loop vol goede moed richting het water. De misthoorns van voorbijvarende schepen klinken op de achtergrond. Ik weet dat ze dichtbij zijn, maar ik zie helemaal niets. Het is zelfs zo mistig dat de fotograaf me al terugroept als ik tot mijn heupen in het water sta. ''Ik zie je niet meer op mijn camera”, roept hij. Ik loop gehoorzaam een stukje terug en laat me op mijn knieën in het water zakken. Gek genoeg voelt dat minder koud dan de buitenlucht. En dat is in feite ook zo, want het is buiten een graad of twee en het water aan de Vlissingse kust is vier graden warmer.

Anticlimax

Toegegeven, het is een klein beetje een anticlimax dat ik door de mist niet verder het water in kan. En dat is dan ook op de valreep ‘the understatement of the year 2016’. Ik had me namelijk voorgenomen om op zijn minst tot mijn hals onder water te gaan. Maar enfin, het is diep – en vooral lang - genoeg om tot de conclusie te kunnen komen dat het ijs- en ijskoud is.

Als ik het water uitloop voel ik pas hoe zwaar mijn benen zijn geworden van de paar minuten die de ‘fotoshoot’ heeft geduurd. Ik voel letterlijk niet eens dat ik mijn huid aan het afdrogen ben. Nu zie ik ook pas dat mijn benen helemaal rood zijn geworden, mijn knieën zijn zelfs blauw. Opeens kan ik me voorstellen waarom huisarts Hilderik van Schaik waarschuwde voor spieren die verlammen door de kou.

Ik droog me gauw af en trek mijn badjas aan. Het lijkt wel of Team Leedvermaak het kouder heeft dan ikzelf. Zou dat door de adrenaline komen? Of is mijn inner heater gaan branden om mijn lichaam warm te houden? Ik heb geen idee, maar het voelt eigenlijk best wel lekker.

Een pijnlijke douche

Bij een attent echtpaar dat aan de boulevard woont, kan ik terecht voor een douche. Even het zand van me afspoelen en weer op temperatuur komen. Fijn! Maar daar kom ik gauw op terug als ik in de cabine sta. Want zodra de stralen mijn huid raken, voelt het helemaal niet zo prettig meer. Het is net alsof er duizend naalden in mijn huid prikken.

Als ik droog en wel de keuken inloop voor een oliebol en een hete kop thee, wijst Lex naar buiten. ''Moet je nou eens kijken”, zegt hij. Ik geloof mijn eigen ogen niet. De mist is als sneeuw voor de zon verdwenen. Hoe slecht kan de timing zijn? Moet ik dus toch nog een keer aan zo'n gezellige nieuwjaarsduik meedoen om het helemaal af te maken.

Ik kan na deze ervaring in elk geval wel een goede raad geven aan alle deelnemers die morgen mee gaan doen aan de nieuwjaarsduiken: loop in één streep door het water in en kijk niet achterom. Al staat je moeder of beste vriend aan de kant met een camera om alles vast te leggen. Je hebt maar een paar minuten om dit klusje te klaren, voor je lichaam begint te weigeren. En dan kan ik je één ding verzekeren: het is absoluut een fris begin van het nieuwe jaar.

Waar zijn de nieuwjaarsduiken in Zeeland dit keer? Kijk op de kaart (klik op de plaats voor nadere info):