Eis: vijf jaar cel voor hoofdverdachten speedlab in Koewacht



Rechtbank Breda.

BREDA – Tegen vier mannen is maandag in de rechtbank in Breda vijf jaar cel geëist. Zij zijn volgens het Openbaar Ministerie de hoofdverantwoordelijken voor het speedlaboratorium dat in juni 2013 in Koewacht werd opgerold.