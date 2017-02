article

1.6872940

HULST - Parkeren in de binnenstad van Hulst is vanaf nu elke eerste zaterdag van de maand gratis. De eerste gratis parkeerdag is komende zaterdag. De maatregel komt voort uit het parkeerbeleid dat vorig jaar is vastgesteld.

Eerste zaterdag van de maand gratis parkeren in Hulst

Zeeuws-Vlaanderen

