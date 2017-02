Duits leren babbelen in Breskens, voordat de toeristen komen

BRESKENS - Dat het toeristenseizoen eraan komt, betekent in Zeeuws-Vlaanderen ook dat de kennis van de Duitse taal opgefrist of bijgespijkerd moet worden. Docente Barbara Burkhardt geeft in Breskens een cursus Duits voor mensen die in de horeca of toeristische branche werken.

Burkhardt is van origine een Duitse en woont al jaren in Breskens. Ze gaf aanvankelijk Nederlandse les aan Duitsers die hier een huisje hebben of vaak aan de Zeeuws-Vlaamse kust zijn. “Omdat sommige mensen na jaren nog niet goed Nederlands praten. Maar andersom is het ook nodig”, constateerde Burkhardt. Sinds een paar jaar geeft ze daarom via de Zeeuwse Volksuniversiteit in zes delen les aan Zeeuwen die voor hun werk met toeristen te maken hebben. Altijd in februari, voor het toeristenseizoen losbarst.

Small-talk

In mfc De Korre in Breskens hebben zich op dinsdagmiddag elf deelnemers verzameld die uit heel de provincie komen. Ze werken onder meer op campings, hotels of in horecagelegenheden. Met humor wijst docente Barbara de cursisten op veel voorkomende versprekingen en ze leren vandaag small-talk te houden.

Voor aan de receptie bijvoorbeeld. Want even babbelen, daar zijn Duitse toeristen gek op, weet Barbara. Zo leert de groep om luchtig over het weer en de weersverwachting te praten, ze schenken elkaar beleefd glazen water in en vragen hoe iemand geslapen of ontbeten heeft. Naast praten, komt er ook een stukje over de Duitse cultuur bij kijken. "Nederlanders spreken al redelijk goed Duits, maar vooral de cultuur is anders”, legt de docente uit.