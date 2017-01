De praatpaal van de ANWB verdwijnt en je kan er een winnen (video)

VLISSINGEN - De iconische reddingsboei voor weggebruikers met pech verdwijnt: de gele praatpaal van de ANWB. Door de komst van mobiele telefoons is hij overbodig geworden. Slechts een minuscuul deel van de meldingen komt nog maar via het apparaat binnen. Deze zomer worden alle praatpalen ontmanteld. De ANWB verloot via hun magazine De Kampioen drie exemplaren aan mensen die er een originele bestemming voor weten.

Mensen die een mooie bestemming weten mogen reageren op het artikel van de ANWB. Jelies B. weet wel wat ze met een praatpaal zou willen doen, mocht ze er een winnen: "We plaatsen hem dan in onze voortuin. Deze grenst direct aan de straat. Het idee is om de praatpaal te koppelen aan onze deurbel zodat bezoekers via de praatpaal aan kunnen bellen." Handig ook voor de pakketbezorger, vindt een andere inzender.

Voor stoom afblazen of als lamp

Silvia Drent is meldkamermedewerkster op een middelbare school. Zij zou graag een praatpaal in 'haar' meldkamer willen hebben: "De leerlingen zijn vaak boos wanneer ze uit de les zijn gestuurd en wat zou het fantastisch zijn dat zij hun woede eerst even kunnen uiten bij een praatpaal."

Jeroen Schouw ziet hem al in de Cars-slaapkamer van zijn zoontje staan: "Ik maak er dan een hele mooie staande lamp van en die past precies bij het interieur en zijn bed." Het blijft nog even spannend tot deze zomer wie er één weet te bemachtigen.

Voordeel

Op 1 juli worden alle praatpalen in Nederland ontmanteld, dat zijn er zo'n 3500. In 1999 was het netwerk compleet en kwamen er 100.000 pechmeldingen binnen via de gele palen. Het voordeel van de praatpaal: de wegenwacht wist meteen waar je stond. Toen na 2010 het gebruik verder afnam en de mobiele telefonie dominant werd, besloot de minister in 2014 te stoppen met de palen. Deze bakens op de weg verliezen deze zomer na 57 jaar hun functie.

Mobiel

Dat betekent dat een opgeladen mobiele telefoon voortaan noodzakelijk is om pechhulp te kunnen inroepen. Een powerbank (externe batterij) of auto-oplader is dan extra handig om standaard in de auto te hebben liggen. Verder adviseert de ANWB:

Zet de auto altijd zo ver mogelijk naar rechts, liefst in de berm;

Draai de wielen naar rechts;

Zet de alarmlichten aan;

Laat alle inzittenden aan de rechterzijde uitstappen;

Blijf achter de vangrail of in de berm wachten op de Wegenwacht;

Steek nooit de snelweg over, dat is levensgevaarlijk!

Kijk voor meer informatie op: www.anwb.nl/praatpaal.