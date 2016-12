Dakloze Amigo krijgt 'kerstpakket' in ADRZ Goes

VLISSINGEN - Het was koud, heel koud toen Youri Bodbijl (24), Vincent Orgers (19) en Mike Aarnoutse (19) buiten afspraken in Vlissingen. Gelukkig konden ze bij een vriend terecht, maar ze dachten direct aan Amigo (56), de dakloze man die ze regelmatig zien wanneer ze samenkomen. Die zal het nu wel koud hebben. Zou het niet leuk zijn om hem wat nieuwe spullen aan te bieden met de feestdagen, bedacht het trio. Ze besluiten een grote rugzak met wat kleding, handschoenen, een muts, fleece deken en wat eten en drinken voor hem te kopen en hem op te zoeken.

Het drietal doet inkopen en gaat op pad, maar Amigo blijkt nergens te bekennen. "Hij zat niet op zijn vaste stek. Dus gingen we op social media rondvragen waar hij kon zijn." In het ziekenhuis in Goes, zo bleek. Hij is binnengekomen voor verwaarlozing. Dus vertrekken Bodbijl en Orgers op Eerste Kerstdag richting het ADRZ in Goes om Amigo op te zoeken en zijn 'kerstpakket' te overhandigen.

Facebook

En ja hoor, in een ziekenhuisbed treffen ze Amigo aan. "Hé, jou ken ik", is zijn eerste reactie als hij Orgers ziet. Dat klopt, de twee hebben wel eens samen een sigaretje gerookt.

De jongens overhandigen hem de rugzak met inhoud en laten hem de reacties op de Facebookpost zien waarin ze vragen of iemand weet waar hij is. Amigo krijgt er tranen van in zijn ogen, dat er zoveel mensen zouden reageren had hij niet verwacht.

Kapotte schoenen

Amigo bleek zo'n twaalf dagen geleden te zijn binnengebracht omdat zijn voeten open lagen. Zijn schoenen waren kapot, waardoor hij dagenlang op natte schoenen met gaten rondliep. Door de kou die erbij kwam gingen zijn voeten kapot.

Een taxichauffeur zag hem strompelen in de straten van Vlissingen. Amigo had bloed aan zijn broek en schoenen. Hij liep telkens een paar passen, maar zakte vervolgens weer in elkaar. De taxichauffeur besloot de arme man naar het ziekenhuis te brengen.

Warmte en onderdak

Een beetje vreemd vindt Amigo het wel, zo in het ziekenhuis. Hij is heel blij met de warmte en het onderdak, maar soms bekruipt hem toch een licht claustrofobisch gevoel, zo binnen de muren van zijn eigen ziekenhuiskamer.

Zijn voeten zijn minder dik en het lopen gaat al wat beter. Hij wandelt al kleine stukjes binnen de kamer. Hoe lang Amigo nog moet blijven durfde Bodbijl niet te vragen, maar hij verwacht dat hij rond oud en nieuw ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

Schittering in zijn ogen

Amigo is hartstikke blij met zijn nieuwe (droge) kleren, muts en handschoenen. Een groot deel van zijn kleding is reeds gewassen in het ziekenhuis, maar dit vindt hij toch wel prachtig! De muts zet hij direct op. En met de handschoenen is hij ook in zijn nopjes. "Hij was zo enthousiast, je zag echt een schittering in zijn ogen. We zagen nu een enorm sociale Amigo, dat is eigenlijk helemaal niet hoe ik hem van straat ken", vertelt Bodbijl. De jongens keren na het bezoek met een zeer voldaan gevoel terug naar huis.