Crowdfunding voor zonnepanelen op dak fruitbedrijf

HENGSTDIJK - Naast appels en peren moet er binnenkort ook zonne-energie van fruitbedrijf Van Assche in Hengstdijk komen. Het platform ZonnepanelenDelen wil er 245 zonnepanelen op het dak laten plaatsen, waar mensen uit heel Nederland in kunnen investeren.

Wie zelf geen geschikt dak heeft voor zonnepanelen, kan zonne-energie kopen via crowdfundingsplatform ZonnepanelenDelen. Iedereen kan via het platform één of meer 'Zonnedelen' kopen, die vanaf 25 euro worden aangeboden door installateur Solisplan. Er is in totaal 76.000 euro nodig om de zonnepanelen te kunnen realiseren bij het fruitbedrijf aan de Zuiddijk. ZonnepanelenDelen is in heel Nederland actief en heeft elders al zo'n twintigduizend zonnepanelen gefinancierd door middel van crowdfunding. Het zonnedak bij Van Assche is het eerste in Zeeland.

De panelen moeten op verschillende dakvlakken bij het fruitbedrijf komen te liggen en wekken in het eerste jaar zo'n 65.000 kilowattuur aan stroom op. Dat staat ongeveer gelijk aan de totale energie voor dertig huishoudens. De crowdfundingsactie gaat vanmiddag om 15.30 uur van start via de website zonnepanelendelen.nl.