Brandweer druk met blussen brandjes op oudjaar

VLISSINGEN - De brandweer is op oudjaarsdag meerdere keren uitgerukt voor het blussen van kleinere branden, veelal aangestoken autobanden.

Op het parkeerterrein naast basisschool Oleanderhof aan de Pereboomweie in Arnemuiden stond zaterdagochtend rond 10.30 uur een stapel autobanden in brand. Later op de middag was het weer raak in Arnemuiden. Even na 14.00 uur moest de vrijwillige brandweer opnieuw uitrukken om autobanden te blussen.

Buitenbrandjes

In de Vrouwestraat en Beatrixlaan in Vlissingen stonden zaterdag om respectievelijk 13.30 en 18.30 uur ondergrondse afvalcontainers in brand. De brandweer vulde de containers met water en schuim. Daarmee was het vuur snel gedoofd.

Rond 16.00 bluste de brandweer een buitenbrand in een bos bladeren en takken in Nieuw- en Sint Joosland aan de Van Akenstraat. Ook in 's-Gravenpolder bluste de brandweer zaterdagmiddag een buitenbrand. Het vuur woedde daar in een autoband aan de Zaaidijk en was snel onder controle.

Rond 17.30 uur woedde in de polder bij Nieuw- en Sint Joosland brand in een flinke stapel met snoeihout, meldt HVZeeland. De brandweer van Arnemuiden bluste de brand en bekeek met een warmtebeeldcamera of de brand helemaal uit was.

Vrijdag

Ook vrijdag bluste de brandweer meerdere branden.