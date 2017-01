article

PHILIPPINE - Een 22-jarige man met Poolse nationaliteit is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto in de sloot naast de Dijckmeesterweg in Philippine beland. Het lukte politieagenten niet om een succesvolle blaastest bij de man af te leggen.

Blaastest mislukt keer op keer bij beschonken Poolse bestuurder

Zeeuws-Vlaanderen