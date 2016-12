Belgische kotter gekapseisd, bemanningslid overleden

ZEEBRUGGE - Voor de Engelse kust is rond middernacht de uit Zeebrugge afkomstige kotter Assanat Z582 gekapseisd. Een van de drie bemanningsleden is overleden. Dat bevestigt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). Het zou gaan om een 39-jarige visser uit Oostende. Naar een Spanjaard wordt nog gezocht.

De bemanning van een Engelse reddingshelikopter slaagde erin één Belgische visser aan boord te nemen. Hij was op de romp van de kotter geklommen. De man is naar een ziekenhuis gebracht.

Een tweede opvarende is in zee ontdekt. Hij is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gevlogen, waar hij later overleed. Het derde bemanningslid, een Spanjaard, wordt ondanks intensieve zoekacties nog steeds vermist. De kans dat hij het overleeft is klein, zegt het MRCC. Het zeewater heeft een temperatuur van 8 graden.

Zowel Engelse als Belgische reddingshelikopters zoeken naar de laatste drenkeling. Ook zijn twee reddingsvaartuigen en een koopvaardijschip dat in de buurt lag ingezet bij de zoektocht. Duikers hebben het wrak verkend op zoek naar de drenkeling, maar dat leverde geen positieve resultaten op.