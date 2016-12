article

VLISSINGEN - In Zeeland is de afgelopen dagen al 10 keer ingebroken. Dat meldt de politie in een oproep om juist tijdens de feestdagen extra alert te zijn.

Al 10 inbraken tijdens afgelopen feestdagen

