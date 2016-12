Aardenburg 'op zoek' naar nieuwe kerstlichtjes

AARDENBURG - Het terugbrengen van de kerstverlichting in de straten van Aardenburg, dat is het doel van het evenement ‘Op zoek naar Licht’ dat de stadsraad woensdag houdt.

Tot enkele jaren geleden namen de ondernemers het feestelijk verlichten van de straten nog op zich. Vier jaar geleden hield de ondernemersvereniging echter op te bestaan, en daarmee ook allerlei activiteiten. “Een trieste ontwikkeling”, vindt stadsraadvoorzitter Dinique Bakker. “Wij proberen die te stoppen.”

Dat lukt aardig. De plaatselijke activiteitencommissie en het stadsraadbestuur zorgen voor steeds meer reuring in het dorp. Eén van de doelen is de aanschaf van nieuwe kerstverlichting. Maar die is duur. Met nieuwe activiteiten wordt de kas daarvoor gespekt. Zo worden klanten van de plaatselijke Jumbo gevraagd hun lege flessenbon te doneren. En woensdag is er de wandeling met de toepasselijke titel ‘Op zoek naar licht’. Die begint om 17 uur bij de katholieke kerk en voert onder meer langs de andere twee plaatselijke kerken. Bewoners is gevraagd waxinelichtjes op de route te plaatsen. Kinderen krijgen een lampion mee. Gids is Leo Ducheine. Na afloop is er een kerstborrel op de Markt met een concert van het Jongerenkoor Aardenburg.