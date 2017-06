Vrees voor sluiting huisartsenpost Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Het APB maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van de huisartsenpost (HAP) in Etten-Leur. De partij heeft van een oud-huisarts vernomen dat de post in Etten-Leur dicht gaat en ondergebracht wordt in Breda. Directeur Peter Aben van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant stelt dat er een onderzoek loopt naar de herinrichting van de vier posten in Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Breda.