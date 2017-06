Trein van Breda naar Antwerpen weer uitgesteld

Het is het zoveelste uitstel van de treinverbinding die eigenlijk al in 2013 had moeten gaan rijden. Dit keer heeft treinenbouwer Bombardier laten weten de benodigde beveiligingssoftware voor de treinen pas eind juli te kunnen leveren en niet al in mei zoals was afgesproken.

Omdat het testen van die software veel tijd kost, heeft de NS besloten op zijn vroegst pas in juni volgend jaar met de verbinding van start te gaan. De NS zegt in een reactie ‘zorgvuldigheid boven snelheid’ te verkiezen.

Uitstel

De verbinding Breda – Antwerpen maakt onderdeel uit van de intercity tussen Amsterdam en Brussel. Door het uitstel gaat ook die voorlopig dus niet over de HSL van start, maar blijft over het gewone spoor langs Roosendaal rijden.

Het hernieuwde uitstel heeft tot veel gemor in Breda geleid. Niet in de laatste plaats bij Jeroen van Glabbeek, voorzitter van de Bredase afdeling van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW).

Protest

Bij wijze van protest liet de BZW vorig jaar nog zelf een trein tussen Breda en Antwerpen rijden. Niet over de HSL, maar via Roosendaal. Ook de Brabantse commisssaris van de koningin Wim van de Donk en burgemeester Paul Depla van Breda reden destijds mee.

Van Glabbeek vreest dat het nog weleens heel lang kan gaan duren voordat de treinverbinding van Breda naar Belgie een feit is. ,,De NS doet nu wel alsof het hooguit een half jaartje langer gaat duren voordat die trein gaat rijden, maar ik ben bang dat dat veel langer wordt.''

Volgens de BZW-afdelingsvoorzitter probeert de NS de schuld over het telkens maar uitstellen van de verbinding ten onrechte in de schoenen van Bombardier te schuiven. ,,In werkelijkheid, heb ik me laten vertellen, is er iets anders aan de hand. De NS wil nauwelijks meer investeren in die nieuwe verbinding. Die wil met oude treinen tussen Breda en België gaan rijden waar gloednieuwe beveiligingssoftware op moet. En dat gaat dus niet.''

HSL-spoor

Dat de NS niet meer zou willen investeren heeft volgens Van Glabbeek te maken met de concessie die de NS jaren geleden in de wacht sleepte om als enige op het HSL-spoor te mogen rijden. ,,Die loopt in 2021 af. Dus waarom, zo redeneert de NS, zou je nog heel veel investeren in nieuwe treinen als je het risico loopt dat straks een andere onderneming op de HSL mag gaan rijden.''

Bij de NS wordt die kritiek ten stelligste ontkend. ,,Aperte onzin'', reageert woordvoerder Ton Boon. ,,De NS is wel degelijk bereid heel veel geld in die nieuwe verbinding te steken. Bovendien loopt de concessie niet in 2021 maar pas in 2025 af.''

Bij Bombardier doen ze er liever het zwijgen toe. Een woordvoerder van de treinenbouwer wil slechts kwijt dat het ,,geen eenvoudige klus'' is om de treinen waarmee NS en de Belgische NMBS over de HSL willen gaan rijden met de allernieuwste beveiligingssoftware uit te rusten.

De NS wil vooralsnog geen nieuwe datum noemen waarop de treinverbinding van Breda naar Antwerpen van start gaat. Komende donderdag wordt in de Tweede Kamer over het hernieuwde uitstel gesproken.