Storm zorgt voor omgewaaide vrachtwagens, kind in auto tijdens hitte en Joke wil geen huis, ze redt zich wel

Het verkeer op de A16 liep woensdag vast door een gekantelde vrachtwagen op de Moerdijkbrug. Lees meer: Verkeerschaos in West-Brabant door gekantelde vrachtwagen op Moerdijkbrug

,,Mijn zoontje voetbalt al sinds zijn zesde, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt’’, zegt Rob Schijvenaars uit Roosendaal. Zijn 12-jarige zoon zou zaterdag bijna gewurgd zijn door een ongeveer even oude tegenstander tijdens een voetbalwedstrijd tussen jeugdteams van RBC Roosendaal en VC Vlissingen. Lees meer: Jeugdspeler RBC (12) 'bijna gewurgd' op voetbalveld: ‘Papa, ik was er bijna niet meer geweest’

De politie heeft de afgelopen weken diverse keren gewaarschuwd om tijdens warme dagen geen kinderen en dieren in auto's achter te laten, ook al is het maar even. Toch moest dinsdag in Sint Willebrord een 2-jarig kind uit een warme auto worden bevrijd. Lees meer: Kind (2) lag in warme auto Sint Willebrord, agenten moesten ruit inslaan

Joke Hartman uit Woudrichem is nog altijd niet uit de huisvestingsproblemen. De weduwe die op straat dreigde te komen staan omdat zij haar woning aan de Burgemeester Van der Lelystraat in Woudrichem uit moest, krijgt geen urgentieverklaring voor een nieuwe woning, zoals eerder leek te gebeuren. Lees meer: Weduwe Hartman zit nu op een camping in Hank