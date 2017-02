article

ZEGGE - De Stichting Zeggpop is er nog steeds niet uit of en zo ja in welke vorm er een vervolg komt op het jaarlijkse evenement. Voorzitter Werner Buckens hoopt daar nog voor carnaval meer duidelijkheid over te hebben, want anders wordt het wel heel kort dag om dit voorjaar nog iets te organiseren.

Zeggpop beraadt zichnog over doorstart

