Eindelijk vaart in oud bouwplan in Zegge voor tien nieuwe woningen

ZEGGE - In een al uit 2012 daterend bouwplan in Zegge, komt nu eindelijk wat vaart. Op het voormalige Venusveldje aan de AM de Jongstraat werd donderdagmiddag door wethouder René Lazeroms en directeur Pierre Hobbelen van wooncorporatie Thuisvester in het bijzijn van de toekomstige bewoners symbolisch de eerste steen gelegd voor tien nieuwe woningen.

Voetbalveldje

Voor de bouwvakkantie moeten die woningen er staan op de plek waar zoveel over te doen is geweest omdat de jeugd daarmee een voetbalveldje is kwijtgeraakt. Maar om Zegge leefbaar te houden, is het wel belangrijk dat er wordt gebouwd voor met name jongeren. Omdat het om een 'oud plan'gaat, kan Thuisvester daar nog aan meewerken zoals dat in het verleden op meer plekken ging.

Als de koopwoningen niet allemaal worden verkocht door de Tilburgse bouwgroep Remmers, neemt Thuisvester die over om te verhuren. Op basis van de nieuwe wetgeving zou dat nu niet meer kunnen. ''Maar wij vinden dit een belangrijk project'', zegt Hobbelen over de tien te bouwen woningen waarvan op dit moment de helft al is verkocht.

Starterswoningen

Ook elders in Zegge zijn nog bouwplannen. Aan de Van den Wildenbergstraat is ruimte voor de bouw van zes starterswoningen en in Hooghei zijn plannen voor twaalf nieuwe huizen. En dan is er op langere termijn nog het plan Zegge-Oost waar ruimte is voor tientallen nieuwe woningen. "Die plannen zijn nog het verst weg'', zegt wethouder René Lazeroms die de Zegse jeugd ook een nieuw trapveldje heeft beloofd.

De Zegse Dorpsraad en de Borgesiusstichting zijn er op dit moment volop mee bezig om daar invulling aan te geven. Die gesprekken richten zich vooralsnog op een veldje op het schoolplein van basisschool Mariadonk.